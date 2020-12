https://fb.watch/2JoCDudn0M/

Appena si potrà ricominciare ad andare in palestra o danza, ossia appena riprenderanno gli sport amatoriali il problema sarà la scarsa affluenza. Le persone potrebbero essersi abituati a togliere lo sport dalla propria quotidianità ed é per questo motivo che per tenere viva l’importanza di riprendere appena possibile che l’”Accademia de baile” di Cristina Zanello, con il patrocinio dall’assessorato del comune di Imperia e l’appoggio dello Csen (Centro sportivo educativo nazionale) e l’aiuto della Coop Liguria ha realizzato un video in angoli caratteristici di Imperia, con il motto “Tieni viva la tua voglia di danza e di sport- Ama ciò che ti fa stare bene”. L’obiettivo è porre l’accento sulle categoria dei ballerini e degli sportivi, penalizzate dalle restrizioni imposte dal Covid.

“Non ho fatto molti auguri quest’anno ma li volevo fare “dicendo qualcosa” e oggi posso farlo – spiega Cristina Zanello – In una giornata in cui si intravede una luce che ci porti fuori da questo stallo, esce questo video che augura a tutto il mondo sportivo e a quello della Danza di riprendere presto con le energie e le passioni ancora intatte. Ringrazio l’assessorato allo Sport del comune di Imperia e l’assessore Simone Vassallo ( che ascolta sempre la nostra voce), lo CSEN di Imperia nella persona del Presidente Giuliano Ferrari, la Coop Liguria e gli amici che si sono prestati per il video. Quando le porte delle nostre scuole di Danza, delle palestre e associazioni sportive si riapriranno abbiamo bisogno di voi e della vostra passione ancora intatta. Noi sappiamo cosa ci ha sempre fatto bene, vi aspettiamo dove vi siete sempre sentiti al sicuro e dove sapete di stare bene. Auguri a tutti voi e auguri alla Danza e allo Sport

Campagna di sensibilizzazione a favore della DANZA e dello SPORT, categorie tra le tante penalizzate in tempi di Covid. Da un’idea di Cristina Zanello e Blix.it. Si ringraziano: Coop Liguria – CSEN Imperia – Assessorato allo Sport del Comune di Imperia.

Hanno partecipato: Francesco D’Addino, Pino Brancaccio, Veronica Martucci, Simona Massa, Gloria Coral, Francesca Cammisa, Alessia Basini, Enrico Luly, Etienne Giraud.