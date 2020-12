E’ stato arrestato e portato in carcere a Genova Pontedecimo l’ex ginecologo dell’ospedale di Imperia, Luca Nicoletti, 57 anni, condannato in via definitiva a 3 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di 7 pazienti, una delle quali minorenne. La sentenza della Corte di Cassazione risale al 24 novembre, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

