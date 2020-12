Buongiorno redazione, ma Amadeus ha preventivato che ci potrebbero essere delle giornate durante il festival con il mare in burrasca come in questi giorni? Come la porterebbero la gente avanti e indietro? Con gli elicotteri? Dal momento che le navette non potrebbero manco uscire dal porto? Io non ho un albergo o un locale e quindi non ho interesse, ma questa è un opzione che il caro Ama dovrebbe tener presente. Grazie.

Luigi, lettore di Rivierapress.it