Approderà davanti al Gip Paolo Luppi l’1 febbraio il caso della relazione sentimentale, durante la quale era avvenuto un rapporto sessuale, tra un 30enne ed una 13enne, tesserati di un club sportivo del comprensorio intemelio. La Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione per il dirigente della società, accusato di non aver impedito la relazione. Il procedimento penale nei confronti del 30enne potrebbe chiudersi con un patteggiamento, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

