Salvatore Giuffrida alla guida dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino, Paolo Cavagnaro alla Asl5, Paolo Petralia alla Asl4, Luigi Carlo Bottaro confermato alla Asl3, Marco Damonte Prioli alla Asl2, Silvio Falco da Torino alla Asl1. Questi i nomi dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell’Ospedale Policlinico San Martino, nominati oggi con una delibera di Giunta e presentati dal presidente e assessore alla Sanità della Regione Giovanni Toti.

A Francesco Quaglia, confermato direttore del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione, è stato affidato l’incarico, semestrale e rinnovabile, di commissario straordinario di Alisa, ruolo in cui sarà affiancato dal responsabile Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi (in qualità di subcommissario con funzioni di tutela della prevenzione, di coordinamento, presidio e monitoraggio delle emergenze sanitarie), dall’ex direttore generale di Asl5, Daniela Troiano (subcommissario con funzioni relative alla revisione strutturale della rete ospedaliera) e dal responsabile del Dipartimento interaziendale regionale dell’emergenza urgenza Angelo Gratarola, in qualità di esperto delegato al coordinamento della gestione dell’emergenza-urgenza legata al Covid-19.

I direttori generali prenderanno servizio nel nuovo incarico dal 1 gennaio 2020.

“La sanità ligure ha fatto in questa pandemia uno straordinario lavoro – ha affermato il presidente Toti – sapendo rispondere per capacità, efficienza, umanità e coraggio al livello delle migliori regioni d’Italia. Abbiamo deliberato la nomina dei nuovi direttori generali delle Asl e del Policlinico San Martino (quest’ultimo, trattandosi di un Irccs, d’intesa del Rettore dell’Università di Genova e sentito il ministro della Salute Speranza): è una squadra che valorizza i talenti liguri, perché nelle nostre aziende ci sono figure nate e cresciute all’interno della nostra sanità e credo che sia un’iniezione di fiducia anche verso il mondo della sanità, in grado di produrre straordinari professionisti. Creiamo anche una cabina di regia per una gestione più collegiale del mondo sanitario, introducendo anche la presenza fissa di Liguria Digitale come elemento di stimolo verso un processo di digitalizzazione di cui abbiamo sempre più bisogno”. Nella delibera viene inoltre istituito un Comitato di coordinamento e gestione del sistema sanitario regionale presso il Dipartimento salute e servizi sociali (qui di seguito le specifiche di compiti e composizione, ndr).

Viene inoltre dato mandato al Presidente Toti di costituire, nei prossimi giorni, un Comitato strategico di indirizzo per elaborare e proporre linee guida e indirizzi per la complessiva riorganizzazione e riforma del servizio sanitario regionale. “Attraverso un lavoro di cacciavite e non di martello, porteremo avanti la riforma che è stata approvata nella passata legislatura, con gli adeguamenti e gli aggiustamenti che la realtà ci impone a partire dall’emergenza Covid”.

Nella delibera viene inoltre prevista la costituzione di un Dipartimento interaziendale regionale (DIAR) di Infettivologia che sarà guidato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino.

– SINTESI CV DEI NUOVI DIRETTORI GENERALI –

SALVATORE GIUFFRIDA – DG OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Nato a Loano, 57 anni (30 ottobre 1963).

Ha iniziato alla ASL Finalese-Santa Corona come direttore del personale. Ha trascorso 15 anni a seguire in Telecom, come responsabile dell’area territoriale e 14 anni a Liguria Digitale, come responsabile della Direzione Sanitaria, al fianco del Dg Enrico Castanini. È stato direttore del personale e direttore amministrativo della Asl2 e da 2 anni e 3 mesi è direttore amministrativo del Policlinico San Martino.

È un velista agonista praticante (molto riconosciuto nell’ambiente) e appassionato di calcio (milanista).

SILVIO FALCO – DG ASL1

59 anni. Attuale direttore di struttura complessa di Igiene degli alimenti e della nutrizione presso il Dipartimento prevenzione dell’AslTO3 (Regione Piemonte).

Ha ricoperto diversi importanti incarichi di vertice nelle aziende della sanità piemontesi tra cui: direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, direttore generale dell’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. È stato direttore sanitario in diverse aziende tra cui: Asl To3 di Pinerolo, azienda ospedaliero-universitaria S.Luigi Gonzaga di Orbassano, azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, di cui è stato anche Commissario straordinario.

MARCO DAMONTE PRIOLI – DG ASL2

56 anni. Già direttore generale della Asl1 imperiese con importanti esperienze gestionali presso Aziende sanitarie quale direttore amministrativo di Asl3, dirigente dell’informatica presso Regione Liguria e con importanti competenze in materia di programmazione sanitaria.

LUIGI CARLO BOTTARO – DG ASL3

64 anni. Riconfermato nell’incarico di direttore generale della Asl3, con importanti esperienze pregresse anche di direzione sanitaria presso la stessa azienda, dove ha ricoperto anche gli incarichi di direzione del dipartimento interaziendale di Patologia clinica metropolitano.

PAOLO PETRALIA – DG ASL4

55 anni. Decennale esperienza di direttore generale dell’Istituto Gaslini, attuale presidente e direttore dell’Associazione ospedali pediatrici italiani.

PAOLO CAVAGNARO – DG ASL5

Ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario presso la Asl2, direttore generale della Asl4 e direttore sanitario della Asl3. Caratterizzato da grande esperienza nella gestione del territorio.

FRANCESCO QUAGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO AD INTERIM ALISA

61 anni. Attuale e confermato direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali di Regione Liguria, componente del comitato di settore per la contrattazione collettiva nazionale in materia sanitaria. Ha ricoperto rilevanti incarichi di dirigente regionale sempre nell’ambito della sanità nonché di direttore generale della ex Ars Liguria.

IL COMITATO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL SSR presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali:

Compiti:

• supportare il Presidente della Giunta regionale e la Giunta nell’assunzione delle decisioni di ordine organizzativo e gestionale relative al Servizio Sanitario Regionale (organizzazione, governo clinico, implementazione della risposta sanitaria e sociosanitaria sul territorio regionale, prevenzione e azioni di tutela della sanità pubblica quali, a titolo esemplificativo, casi di epidemia o pandemia);

• assicurare più agili coordinamento e sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile;

Composizione:

• Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali nelle sue funzioni, anche, di Commissario straordinario di A.Li.Sa;

• Sub Commissario di A.Li.sa. Prof. Filippo Ansaldi;

• Direttore del DIAR Emergenza-Urgenza (DIAREU) Dott. Angelo Gratarola;

• Direttori generali delle ASL liguri e Direttore Generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;

• Direttori Generali dell’IRCCS Gaslini, dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” e dell’Ospedale Evangelico Internazionale;

• Direttore Generale di Liguria Digitale Spa;

• Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, per gli aspetti relativi al coordinamento tra Sanità, Ambiente e Protezione Civile.