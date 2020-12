Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, conferma con entusiasmo l’ipotesi della nave da crociera per il pubblico che andrà al Teatro Ariston in modo tale da ridurre il rischio di contagio da Covid. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri è decisamente contrario all’idea, come il presidente di Federalberghi Imperia, Igor Varnero. “Una scelta che non piace a nessuno. A Sanremo serve un Festival normale. Bisogna far ripartire l’economia del territorio” dice Varnero, come riporta “La Stampa”.

