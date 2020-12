L’invito ad aderire a questo gesto simbolico è pervenuto al Principato da Maria Balestra, 13enne Sindaco dei Ragazzi di Albese con Cassano, che ha scritto una lettera a S.A.S. la Principessa Nina ricordando “la grande sofferenza per tutte le famiglie che non hanno potuto stringere a sé il proprio parente” nell’ultima ora. Nella sua lettera di risposta alla sig.na Balestra, la Principessa ha lodato questa iniziativa e si è detta lieta di sostenerla, vedendo nell’accensione del lumino “un bellissimo gesto di ricordo profondamente denso di significato”.

Il Principato di Seborga aderisce con piacere, e a sua volta invita istituzioni e cittadini ad aderire, all’iniziativa “Una luce per un abbraccio mancato” del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Albese con Cassano (Como, Italia) in ricordo delle vittime del COVID-19. L’iniziativa prevede che venga acceso un lumino a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2020, ultimo giorno dell’anno.

Il Principato di Seborga aderisce all’iniziativa “Una luce per un abbraccio mancato”