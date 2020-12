TOTALE tamponi molecolari effettuati 706.883 5.848 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 155.891 4.692 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 59.997 415 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.831 47 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.091 LA SPEZIA 877 IMPERIA 412 GENOVA 3.157 Residenti fuori Regione/Estero 133 altro/in fase di verifica 161 TOTALE 5.831 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 775 63 1 ASL1 67 5 7 ASL2 124 9 5 San Martino 209 29 -3 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 94 5 1 Ospedale Gaslini 0 0 -2 ASL3 globale 53 2 -5 ASL 3 Villa Scassi 53 2 -5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 97 9 6 ASL4 Sestri Levante 89 9 -1 ASL4 Lavagna 8 0 7 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 130 4 -8 ASL5 Sarzana 123 3 -8 ASL5 Spezia 7 1 0 Isolamento domiciliare 4.853 -132 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 51.286 355 Deceduti* 2.880 13

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta