Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è intervenuto in videochiamata al consiglio comunale di Caravonica, paese dell’entroterra di Imperia. L’iniziativa è stata dell’assessore Angelo Francesco Dulbecco, segretario regionale ligure di Forza Italia giovani. Il Comune è amministrato dalla lista civica “Uniti per Caravonica”. “Vi invidio tanto e mi piacerebbe moltissimo fare il sindaco in un borgo come il vostro” ha detto Berlusconi. “Mi sembrava carino, trovandomi in Consiglio comunale, di fargli un saluto. Berlusconi si è complimentato per il fatto che ci sia ancora gente che si impegna in piccole realtà, come la nostra, un Comune di 270 abitanti, dove gli amministratori quasi sono volontari” spiega Dulbecco all’Ansa.

