La speranza è arrivata sotto forma di scatolone. In mattinata, dopo una tappa tecnica all’ospedale di Imperia, è giunto il primo scatolone bianco all’ospedale “Borea” di Sanremo con le 3510 dosi contenenti il vaccino contro il Covid-19, scortato dalla Polizia di Stato e Stradale. Domani al via con le vaccinazioni: il primo vaccinato tra il personale sanitario sarà Monica Allegri, 45 anni, infermiera del Pronto soccorso, che ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea. Seguiranno: Giovanni Cenderello, 48 anni, primario del reparto di Malattie Infettive; Carla Filippi, 59 anni, coordinatrice infermieristica di Rianimazione, Giorgio Ardizzone, 61 anni, primario di Rianimazione. Per quanto riguarda invece la vaccinazione nelle Rsa, la prima a partire con la somministrazione del vaccino, sempre giovedì 31, sarà la Casa di riposo – Fondazione Zitomirski di Vallecrosia.

