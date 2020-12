Il 31 dicembre la Polizia in provincia di Imperia riserverà un’attenzione particolare all’eventuale organizzazione di veglioni. Un lavoro di prevenzione effettuato soprattutto monitorando i social. Il rischio maggiore è che siano organizzate feste private. Le pattuglie avranno il compito di evitare che si creino assembramenti, si mantengano le distanze e siano indossate le mascherine, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

