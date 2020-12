Il giovane savonese Mattia Villardita, che fa visita ai piccoli pazienti degli ospedali vestito da Spiderman per donare loro un sorriso, è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella e sarà ricevuto domani attorno alle 18 nella sede di Regione Liguria dal presidente Giovanni Toti. In segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato dedicato ai più piccoli, il presidente Toti gli consegnerà la bandiera ufficiale della Regione Liguria.

“Il nostro Spiderman savonese che ha il superpotere di regalare sorrisi ai bambini negli ospedali diventerà Cavaliere al Merito della Repubblica – commenta Toti – Bravo Mattia, grande cuore, orgoglio ligure!”.

