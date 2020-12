Il Comune di Cervo adotta un cervo di un agriturismo di Dolceacqua, chiuso di recente. L’animale troverà casa in un terreno di 1000 metri quadri, vicino al parco comunale del Ciapà, offerto in comodato d’uso da una residente. “Ad aprile quando perderà il palco delle corna, lo trasferiremo nella nuova casa – spiega il sindaco Lina Cha, all’Ansa – Prendiamo questo animale per salvargli la vita, poi perché secondo quanto narra la leggenda il territorio del nostro paese in passato era abitato proprio dai cervi. L’idea di adottare il cervo, un esemplare di 4 quattro anni e del peso di un paio di quintali è stata del presidente del Consiglio comunale, Selina Ramondo. Il nome del cervo sarà deciso dagli alunni delle scuole, con i quali organizzeremo visite guidate”.

Correlati