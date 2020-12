Il conduttore e del direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, inizia a costruire l’edizione in programma a inizio marzo. “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo” ha detto Amadeus, durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione di fine anno di Rai1, “L’anno che verrà”.

