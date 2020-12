In vista delll’organizzazione del Festival di Sanremo 2021 per ora sono stati confermati gli eventi in spazi esterni all’Ariston, come quello nella vicina piazza Colombo. Tutta l’area sarà riorganizzata secondo le norme anti-Covid. Amadeus parla anche della nave per il pubblico. “Un’ipotesi bellissima per creare una bolla e mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell’Ariston. Tutti dovranno essere controllati, nel massimo della sicurezza. E anche gli sponsor si sono detti favorevoli”. “Stiamo valutando varie ipotesi per ogni categoria, dal pubblico alla stampa. Dopo le feste cominceremo a formalizzare il tutto” dice il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta.

