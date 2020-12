Achille Lauro ed Elodie saranno al Festival di Sanremo 2021. “Elodie sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro, ospite fisso, ci regalerà cinque quadri” ha anticipato Amadeus.

