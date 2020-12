Infermieri e operatori sanitari ammalati all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, il Nursind chiede “spiegazioni per le mancate misure di sicurezza: vogliamo misure idonee senza le quali l’Asl è destinata all’implosione. Il personale è a rischio e va protetto”. Per i sindacati ci sarebbero al momento in Ortopedia un oss e 5 infermieri positivi, di cui uno ricoverato; in Medicina 10 infermieri e un oss, in Neurologia un oss.

Correlati