“Voglio rassicurare il presidente Varnero informandolo che già da almeno dieci giorni mi sono fatto latore delle richieste degli albergatori, che condivido pienamente, presso tutte le sedi competenti inclusa la Conferenza delle Regioni tramite il presidente Toti”. Così l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino risponde alla lettera aperta del presidente di Federalberghi Imperia Igor Varnero.

“A causa delle ultime chiusure imposte dal Governo i nostri alberghi perderanno completamente la stagione invernale e da adesso fino a Pasqua (sperando che in quelle festività possano riaprire) non vi sarà alcuna occasione di riprendere ad operare – prosegue Berrino – Le strutture ricettive hanno costi notevoli ed i ristori sono stati ad oggi assolutamente inadeguati: in questa fase di interlocuzione con il Governo è necessario fare ogni tentativo perché vengano sostenute le centinaia di imprese turistiche in difficoltà”.

