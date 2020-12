Nei giorni scorsi sono state presentate le nuove divise per le prossime stagioni agonistiche delle squadre dell’Abc Bordighera. Il presidente Roberto Rizzi e tutto il gruppo dirigente dell’Abc Bordighera hanno nell’ occasione voluto sottolineare l’impegno di tutti nel tenere vivo lo spirito che ha sempre animato la società sportiva, spirito che ha permesso di raggiungere lusinghieri traguardi nel corso di quasi 50 anni di storia e che ci consentirà di superare anche questo difficile momento causato dal covid 19.

“Attualmente praticare attività sportiva è molto difficile – spiegano i dirigenti del club bordigotto – dunque ringraziamo tutti coloro che ci hanno messo a disposizione strutture private onde consentire, rispettando le norme in vigore, lo svolgimento di allenamenti individuali ai nostri atleti, nell’attesa che le strutture pubbliche siano nuovamente a disposizione. Vogliamo ringraziare tutte le realtà imprenditoriali che ci stanno supportando in vari modi ed in particolare i nostri sponsor principali: E. R. A. FOOD, G. ROLLANDO S. A. S e Claudio Bredy srl. U. Ringraziamento particolare va alla Life Style Erice Handball, squadra che milita nella Serie A femminile che ci ha omaggiato di un consistente quantitativo di materiale sportivo grazie al gemellaggio fra le nostre società sportive”.