Oltre alla forte nevicata che si è verificata stamani sulle autostrade liguri sono caduti alcuni centimetri di neve anche a Genova. Difficoltà per la neve in A10 nel tratto da Finale Ligure verso Savona. Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti e code sino a Spotorno. Nevica intensamente su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole e sull’A10 tra Celle Ligure e Savona. Sull’A10 è stato chiuso per un’ora il casello di Genova-Pra’ per pulizia carreggiata.

