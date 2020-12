Si tratta di P.D.M 23 anni residente a Camporosso sarebbe lui il presunto responsabile della rapina avvenuta questa mattina a Bordighera presso la Conad di via SANt Antonio. A fermare il giovane i Carabinieri della città delle Palme. Dalle prime testimonianze il P.DM avrebbe minacciato una cassiera con un coltello a seghetto facendosi consegnare il contenuto del cassetto.

Bordighera rapina al Conad di via Sant Antonio fermato il presunto responsabile