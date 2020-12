Il Presidente della Regione Liguria e la Giunta Regionale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente di Carige Vincenzo Calandra Buonaura. Dalla sua recente nomina al vertice dell’istituto ha fatto valere a beneficio del territorio la sua grande esperienza nel settore bancario, la sua professionalità e le sue apprezzate competenze giuridiche. Regione Liguria è vicina ai famigliari e ai dipendenti Carige.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta