GENOVA. Si sono concluse poco prima delle 14 le operazioni della prima giornata di somministrazione del vaccino anti Covid-19 all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nel corso della mattinata, in circa 4 ore complessive, sono stati effettuati 90 vaccini, dieci in più di quelli previsti inizialmente, senza alcun intoppo. Dal 4 di gennaio , con l’arrivo di ulteriori vaccini dal commissariato nazionale, la somministrazione al Policlinico San Martino andrà a regime con 600 dosi giornaliere. Concluse le operazioni anche nella Rsa Villa Marta di Betania, a Genova, dove sono stati vaccinati gli ospiti e i lavoratori.

Vax Day concluso in liguria 90 vaccinati al San Martino 45 a Villa Marta