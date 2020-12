Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Sono 99 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, quando sono stati effettuati 1183 tamponi molecolari e 698 tamponi rapidi antigenici. Di seguito il dettaglio, specificando che il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

Coronavirus, 99 nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore