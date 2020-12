Flussi 27 dicembre TOTALE tamponi molecolari effettuati 695223 1183 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 146664 698 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 59.104 99 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.835 41 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1053 LA SPEZIA 822 IMPERIA 412 GENOVA 3177 Residenti fuori Regione/Estero 161 altro/in fase di verifica 210 TOTALE 5835 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 761 66 23 ASL1 53 4 3 ASL2 124 12 6 San Martino 223 28 12 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 90 5 0 Ospedale Gaslini 0 0 -3 ASL3 globale 63 4 -3 ASL 3 Villa Scassi 63 4 -3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 82 6 7 ASL4 Sestri Levante 80 6 5 ASL4 Lavagna 2 0 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 125 7 1 ASL5 Sarzana 119 6 4 ASL5 Spezia 6 1 -3 Isolamento domiciliare 5008 74 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 50423 56 Deceduti* 2846 2

Coronavirus, 2 nuovi decessi in Liguria segnalati nel bollettino odierno (27 dicembre)