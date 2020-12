Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte oggi e domani su tutta la regione : le raffiche hanno già superato i 92 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori, i 91 km/h ad Arenzano e gli 86 km/h a Marina di Loano.

Dal pomeriggio neve nelle zone interne, in particolare a Levante , e generale calo delle temperature. Domani, fin dal mattino, sole su tutta la regione, vento di burrasca forte e freddo, con disagio accentuato proprio dal vento.

Oggi, venerdì 25 dicembre, avremo spiccata instabilità per l’ingresso di aria artica in quota, possibili rovesci o temporali

sparsi fino a moderati. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse sui versanti padani (specie su E) e interno di C con quota neve in calo fino a 400-500 m, possibili spolverate a quote inferiori.

Nevicate moderate sui rilievi di confine oltre 800-1000 m.

Venti settentrionali in rinforzo a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h dapprima su B, in estensione a tutte le zone la sera.

Mare localmente agitato su C in scaduta.

Disagio fisiologico per freddo.

Domani, sabato 26 dicembre, nelle prime ore residue deboli nevicate su parte orientale di E e zone più interne di C, in esaurimento nella notte.

Venti settentrionali fino a burrasca forte (70-80 km/h) su tutta la regione, rafficati in particolare agli sbocchi delle valli e sui rilievi (possibili raffiche oltre 120-140 km/h sui crinali appenninici più esposti), in graduale attenuazione dalla mattinata. Disagio fisiologico per freddo specie nelle ore notturne.

Dopodomani, domenica 27 dicembre, l’approssimarsi di una nuova perturbazione determina deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio-sera.

Venti in intensificazione fino a localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali.