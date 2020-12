Apertura straordinaria di alcuni studi dei Medici di Medicina Generale durante le festività natalizie, dal 25 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Agli ambulatori potranno accedere gratuitamente tutti i cittadini residenti nel distretto di riferimento, previo contatto telefonico. Ai cittadini non residenti in regione Liguria verrà richiesto il pagamento di un compenso per il medico pari a 15 euro (come previsto dall’art. 57 dell’Accordo vigente per i medici di medicina generale). È sempre necessario presentarsi con il libretto sanitario della propria Asl e con la tessera sanitaria. Per le visite domiciliari è attivo il Servizio di Guardia Medica.

Distretto di Sanremo

27/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott. Fenotti (3398364840) via Lamarmora 14 – Sanremo

02/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Fenotti (3398364840) via Lamarmora 14 – Sanremo

03/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Fenotti (3398364840) via Lamarmora 14 – Sanremo

Distretto di Ventimiglia

25/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott.Belvedere (018435785) corso Genova 68 – Ventimiglia

25/12/2020 dalle 14 alle 17 Dott. Biamonti (3927418466) via Roma 5 – Bordighera

26/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott. Biamonti (3927418466) via Roma 5 – Bordighera

26/12/2020 dalle 14 alle 17 Dott. Belvedere (018435785) corso Genova 68 – Ventimiglia

27/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott.Belvedere (018435785) corso Genova 68 – Ventimiglia

27/12/2020 dalle 14 alle 17 Dott. Biamonti (3927418466) via Roma 5 – Bordighera

01/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Biamonti (3927418466) via Roma 5 – Bordighera

01/01/2021 dalle 14 alle 17 Dott. Belvedere (018435785) corso Genova 68 – Ventimiglia

02/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Belvedere (018435785) corso Genova 68 – Ventimiglia

02/01/2021 dalle 14 alle 17 Dott. Biamonti (3927418466) via Roma 5 – Bordighera

03/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Biamonti (3927418466) via Roma 5 – Bordighera

03/01/2021 dalle 14 alle 17 Dott. Belvedere (018435785) corso Genova 68 – Ventimiglia

Distretto di Imperia

25/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott. Bonsignorio (3475720940) via Bonfante 66 – Imperia

26/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott. Bonsignorio (3475720940) via Bonfante 66 – Imperia

27/12/2020 dalle 8 alle 12 Dott. Bonsignorio (3475720940) via Bonfante 66 – Imperia

01/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Gatani (0183297072) via della Repubblica 26 – Imperia

02/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Gatani (0183297072) via della Repubblica 26 – Imperia

03/01/2021 dalle 8 alle 12 Dott. Gatani (0183297072) via della Repubblica 26 – Imperia