Un momento commovente ed emozionale, quello rappresentato oggi pomeriggio all’ospedale “Borea” di Sanremo, in cui la cantante sanremese Francesca Furfari ha dedicato ai pazienti Covid ricoverati. Il palco è stato il giardino della Direzione Medica del “Borea” e il concerto, dalle sonorità natalzie, si è svolto nel rispetto delle norme anti covid, portando calore e vicinanza a tutte quelle persone che non potranno festeggiare con i loro parenti il Natale. “Circa venti giorni fa ho perso mio nonno e mia nonna è ancora in ospedale, ignara di quello che è successo in questo ultimo periodo e non potrà passare il Natale con noi. Così – prosegue Francesca – ho voluto portare un po’ di sollievo alla nonna, alle persone ricoverate ed agli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro grandioso”. In merito al concerto, il Direttore Generale di Asl1 Marco Damonte Prioli ha affermato: “E’una magnifica iniziativa. Ringrazio Francesca per questo suo gesto che fa bene al cuore ma soprattutto porta una ventata di allegria, ottimismo e speranza in questo Natale diverso dal solito”.

