I primi vaccini della Pfizer arriveranno in provincia di Imperia la sera di sabato 26 dicembre. L’organizzazione e il trasporto dei sieri sono a cura dell’Esercito. I medici militari potrebbero aiutare le Asl nella distribuzione per il secondo carico di vaccini anticovid mandati in Liguria in gennaio. In questo caso sono poco più di 60 mila dosi di cui beneficeranno oltre a medici, infermieri e personale ospedaliero anche le Rsa, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

