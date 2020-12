La gara sarà a porte chiuse. I tifosi biancoazzurri potranno seguire l’incontro come sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook della Sanremese a partire dalle 14.30 (telecronaca di Fabrizio Prisco, riprese di Nico Cosentino).

Questa mattina la Sanremese ha svolto l’ultimo allenamento prima del match di domani contro la Caronnese. L’incontro, valido per l’undicesima giornata di campionato, sarà l’ultimo del 2020 disputato al Comunale. La squadra ha effettuato la rifinitura sul sintetico del Grammatica. Al termine il tecnico Bifini ha diramato l’elenco dei 22 convocati.

Sanremese-Caronnese, domani sfida al “Comunale”: i matuziani puntano a tornare in zona play-off