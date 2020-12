Si è tenuta presso la sede Asl1 di Bussana di Sanremo, la donazione di 500 mascherine FFP2 (acquistate con gli ultimi fondi derivanti dalla campagna di raccolta Ordine Infermieri & Giorgia Sappiolo) e 456 confezioni di prodotti per la cura della persona Nivea inviate dalla FNOPI a loro volta donati direttamente dall’azienda di cosmesi tedesca. Si tratta dell’iniziativa benefica da parte dell’Ordine Infermieri di Imperia che ha voluto dare il suo ulteriore contributo nel contrasto alla pandemia, con questo materiale molto utile per gli operatori sanitari. “Ringrazio l’OPI della provincia di Imperia nelle persone del presidente Salvatore Labrosciano e del tesoriere Severino Borri – ha detto il Direttore Generale di Asl1 Marco Damonte Prioli -, per questo gesto rivolto a chi ogni giorno è in prima linea nella lotta al virus”.

