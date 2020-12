Entro il primo semestre del 2021 la concessione del porto di Imperia sarà affidata dal Demanio alla Go Imperia, società partecipata al 100% del Comune, per 50 anni. La pratica è stata presentata dal sindaco di Imperia, Claudio Scajola alla Commissione Bilancio e Urbanistica. “Con il Consiglio comunale del 29 dicembre si conclude un iter lunghissimo che ha occupato l’amministrazione e mi ha tenuto impegnato tutti i giorni da due anni e mezzo. Comincerà una nuova era per il porto la ricostruzione delle parti mancanti e il contatto più forte con la città. Abbiamo previsto opere di urbanizzazione per 8,5 milioni per collegare viabilità e percorsi pedonali con il parco urbano e di Calata Cuneo” dice il sindaco Claudio Scajola.

Correlati