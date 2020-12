Bilancio previsionale 2021approvato, senza aumenti tariffari e pensando principalmente al rilancio della città dopo tutto quanto accaduto nel 2020 che ha messo in ginocchio la città di Ventimiglia , pandemia Covid e l’alluvione del 2 ottobre in primis. Dall’amministrazione Scullino vi è grande soddisfazione, sarà un 2021 basato su tre linee guida principali: aiuti alle famiglie, imprese e lavoratori, sperando che il Governo nazionale contribuisca con i trasferimenti dovuti, realizzazione di nuove opere pubbliche per ben 24 milioni di euro, di cui molte nelle nostre frazioni e la terza linea programmatica finalizzata alla pianificazione e rigenerazione urbana, puntando sul nuovo porto e sullo sviluppo del fronte mare, continuando il recupero delle aree ferroviarie dismesse e rilanciando le proposte turistiche.

Si continuerà poi sulla cura dei particolari, manutenzione dei patrimonio cittadino, salvaguardia dell’ambiente, pulizia e ordine, maggiore sorveglianza, anche con le nuove videocamere, e più sicurezza

Le principali opere che verranno realizzate e inaugurate nel 2021, da considerare come opere simbolo, che la città aspetta da decenni, sono il nuovo porto Cala del Forte, la realizzazione di oltre 1100 posti auto nelle aree ferroviarie, con aree verdi, la realizzazione della ciclabile a sbalzo lungo mare, nel tratto da via Lamboglia sino a Via Dante, la ciclabile interna da Nervia sino alla centrale stazione ferroviaria, anche per valorizzare il nostro teatro romano e tutta l’are archeologica, la pedonalizzazione di alcune via cittadine per creare un salotto a disposizione dei nostri cittadini e ospiti, e gli interventi sulle frazioni non solo manutentivi ma anche puntando sulle pizze e parcheggi e sulle strade frazonali.

Naturalmente l’opera pubblica più attesa, sarà la nuova “Passerella della Rinascita e dell’Amicizia” che sostiuirà la crollata passerella Squarciafichi.

