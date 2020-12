Sabato 19 dicembre si è finalmente tenuta la IX edizione del Premio “Renzo Laurano” per la Ligusticità Oltreconfine, promosso dal Circolo Ligustico Arte e Ambiente, e già programmato per lo scorso mese di novembre. Nell’elegante cornice della sala conferenze del Floriseum di Villa Ormond si è svolta, a porte chiuse, la cerimonia di conferimento del riconoscimento riservato a personalità liguri della cultura che abbiano svolto un’intensa attività internazionale. A ricevere il Premio è stato quest’anno il musicista albissolese Lorenzo Piccone, bluesman e polistrumentista trentenne con al suo attivo ben undici tournée negli Stati Uniti oltre a concerti in varie parti d’Europa e in Iran. Alla presenza del Premiato del 2019, il professore Davide Conrieri e a rappresentanti di vari sodalizi culturali cittadini, il musicista ha ricevuto il trofeo e il diploma dalle mani del Presidente del Ligustico Freddy Colt, mentre l’architetto e scultore Elio Marchese ha letto dei versi del poeta matuziano a cui il premio è intitolato. L’incontro è stato molto cordiale e piacevole l’atmosfera con l’immancabile conclusione di musica estemporanea e lo scambio degli auguri. Nelle immagini di Ruslan Ilyuk sono fissati alcuni momenti del prestigioso evento.

