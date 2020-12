Arianna Petruzzi dopo la partecipazione ad Area Sanremo, firma un contratto di 5 anni, tramite il papà cantautore Luigi Petruzzi e la Wa Music Publishing Ltd di Sofia in Bulgaria.

I suoi singoli SOPHIE BIJOUX e LA PLAYA DEL SOL, suoneranno per i prossimi cinque anni in tutti i centri commerciali, locali, hotel, pub e radio della Bulgaria.

La nuova partnership siglata dal manager George Kolev e Luigi Petruzzi, autore, compositore e proprietario dei due brani.

Un importante successo e grande soddisfazione per la giovane cantante di Roma, con oltre 60.000 streaming su Spotify con i due brani SOPHIE BIJOUX e LA PLAYA DEL SOL.

https://www.facebook.com/Arianna-Petruzzi-110108464144659/