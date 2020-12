Quanto costa il lavoro per un’azienda? Come si compone la busta paga? Quali sono le agevolazioni per l’assunzione? A queste domande ed a numerosi dubbi intende rispondere CNA Imperia, con la sempre più stretta collaborazione dello Studio Aschei, attraverso un nuovo corso di formazione qualificato dal titolo “Leggere e capire la busta paga”, rivolto ai datori di lavoro o agli imprenditori che intendono programmare nuove assunzioni, ai responsabili del personale ed agli amministratori.

«Un imprenditore attento investe per avere risorse e personale di qualità, ma deve allo stesso tempo saper calcolare attentamente i costi, per non trovarsi poi in difficoltà al momento di pagare gli stipendi.», dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. «Per comprendere il peso economico di un dipendente è infatti necessario procedere a calcoli complessi, con voci di spesa che spesso variano a seconda dei casi, e che non si fermano certamente alla somma delle varie retribuzioni lorde. Per evitare che questo accada è necessario conoscere profondamente tutte le voci che costituiscono una busta paga tipo e quali gli elementi che compongono il costo del lavoro: la busta paga è infatti il documento riassuntivo della retribuzione che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al dipendente al momento del pagamento dello stipendio ed è il primo documento da cui partire per valutare il costo complessivo per la gestione delle risorse umane nella propria azienda.»

Come si arriva dallo stipendio lordo mensile a quello netto? Come vengono calcolate le trattenute IRPEF e i contributi previdenziali? Quali sono i costi complessivi a carico del datore di lavoro? Una lettura adeguata della busta paga non è un’operazione semplice: bisogna porre l’attenzione sui singoli elementi che la compongono e che rappresentano con precisione alcuni aspetti del rapporto di lavoro. Al costo principale della retribuzione bisogna certamente aggiungere anche i contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) che il datore di lavoro è obbligato a versare agli enti preposti, nonché altri oneri accessori.

E conclude Vazzano, «Di fronte ai continui cambiamenti normativi che riguardano il mondo del lavoro, leggere e capire la busta è necessario per verificare che la retribuzione sia coerente con le aspettative dell’impresa, con gli effettivi carichi di lavoro e con i contratti applicati. Il corso di formazione CNA e Studio Aschei avrà la durata complessiva di 10 ore, articolato su 5 incontri da 2 ore, tutti i lunedì a partire dal 4 gennaio 2021 alle ore 18.30 con l’obiettivo di aiutare a capire non solo come è composta la busta paga, ma entrando nel merito di quali le eventuali agevolazioni per le assunzioni e come gestire al meglio l’organico.».

Queste le date ed il programma

Lunedì 4 gennaio 2021

I diversi rapporti di lavoro

Il lavoro subordinato

I contratti di lavoro flessibili

Il sistema previdenziale e le prestazione erogate dall’INPS

Lunedì 11 gennaio 2021

Le scritture obbligatorie per il datore di lavoro

La retribuzione e i suoi elementi

I rapporti a credito e a debito con l’INPS

I rapporti con l’INAIL ed il versamento del premio

Lunedì 18 gennaio 2021

Le ritenute fiscali e il rapporto con l’erario

Il calcolo del carico fiscale

Le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia

L’assegno per il nucleo familiare

Lunedì 25 gennaio 2021

La busta paga come documento di sintesi del rapporto di lavoro

La liquidazione delle mensilità aggiuntive (tredicesima)

Il calcolo del conguaglio fiscale

Il modello di certificazione unica CU da trasmettere al dipendente

Lunedì 1 febbraio 2021

Il trattamento di fine rapporto TFR

Rilevazione e calcolo del TFR da accantonare al termine dell’esercizio

Pagamento del TFR da corrispondere in busta paga

Gli adempimenti del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta

Il corso si svolgerà online, con la possibilità di fruire delle lezioni presso qualsiasi postazione in remoto: per conoscerne le potenzialità ed i costi, scrivere a segreteria@im.cna.it oppure chiamare la sede territoriale CNA di Sanremo al nr 0184/500309.