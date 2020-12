In provincia di Imperia l’epidemia di Covid ha provocato 2054 decessi, con un aumento del numero di morti rispetto alla media dei cinque anni precedenti del 17,5% (40,38% in primavera, 7,77% in autunno). Nella provincia di Savona da inizio pandemia i decessi, invece, sono stati 2694, sempre in riferimento al quinquennio medio c’è stato un incremento del 15,08% (in primavera l’aumento del 33%), come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati