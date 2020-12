L’Associazione riprende l’attività con una serie di proposte cinematografiche che corrispondono alla voglia di cinema che ci caratterizza. Tra le buone notizie l’avvenuto accreditamento dell’Associazione nell’elenco regionale delle associazioni di promozione sociale (APS) che aprirà a nuove interessanti possibilità. L’attuale chiusura delle sale cinematografiche ci ha portato ad immaginare una specie di sala virtuale attraverso la quale organizzare una vera e propria programmazione. Cominceremo con alcune proposte, per verificare l’interesse e la partecipazione del pubblico, mantenendo le stesse modalità del passato e cioè: cura nella scelta della programmazione e possibilità di realizzare un “cineforum” alla fine del film, come se fossimo veramente nel dopo-cinema.Gli spettatori riceveranno le coordinate per accedere alla piattaforma Go To Meeting e anche i codici che consentiranno loro uno streaming a prezzo speciale.Il primo film è La Gomera, l’isola dei fischi, di Cornelius Porumboiu, film rivelazione del Festival di Cannes 2019 e del Torino Film Festival dello stesso anno.



Ci auguriamo che questa iniziativa incontri l’interesse del pubblico e che costituisca un bel modo per cominciare a ritrovarci intorno alla passione per il cinema.

Associazione Il Cristallo