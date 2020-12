Martedì 22 dicembre alle 14.30 a Ventimiglia nella Chiesa Parrocchiale di Roverino sarà celebrata la Santa Messa di Requiem di Giuseppe Grasso, mancato a Mentone, all’affetto dei suoi cari, all’età di 67 anni. Giuseppe lascia Fabrizio, Virgilio e Gianni, con le rispettive famiglie, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i nipoti. In questi giorni è possibile rendere visita alla cara salma nell’Athanee di Mentone.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta