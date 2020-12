Quinta vittoria in campionato, terza in trasferta per la Sanremese che si è imposta con autorevolezza per 3-0 sul campo del Varese, ultimo in classifica nel girone A di serie D. Nel primo tempo al 32′ Pellicanò ha sbloccato il risultato con una spettacolare conclusione al volo. Nella ripresa i matuziani hanno messo al sicuro la vittoria con le reti di Diallo al 34′ e di Sturaro al 49′. In questo modo la squadra di Bifini è sempre sesta in classifica, ma ora si trova ad un solo punto dai play-off, ossia da Derthona e Caronnese, che occupano in coabitazione il quarto posto. Tra tre giorni al “Comunale” è in programma un’importante sfida diretta con la Caronnese.

