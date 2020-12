Si è svolta venerdì 18 dicembre 2020, per via telematica, l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Provinciale di Imperia della FITA (federazione Italiana Teatro Amatori) che ha visto i seguenti risultati:

Presidente e Tesoriere: confermata Alessia Mela della Compagnia “Ramaiolo in Scena” di Imperia,

Vice-Presidente: Luisa Vassallo della Compagnia “A Occhi Aperti” di Imperia,

Segretario: confermato Sergio Giovannini della “Compagnia Stabile città di Sanremo”

