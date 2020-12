Imperia – Folgore Caratese: il tabellino

IMPERIA – Trucco; Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio, Sancinito (46′ Donaggio), Gnecchi; Malltezi (82′ Minasso), Calderone (30′ Gandolfo), Capra. All.: Lupo

FOLGORE CARATESE – Bertozzi; Agnelli (78′ Marini), Bini, De Rosa, Cacciatori (77′ Zucca); Valagussa, Ciko, Di Stefano; D’Antoni, Kouda (77′ Ngom), Macrì (71′ Cozzari). All.: Longo

AMMONITI: Virga, Scannapieco, Capra (I), Kouda, Cacciatori, De Rosa (F)

ESPULSI: 26′ De Bode (I) e Bini (F)

NOTE: Recupero nel primo tempo 6′, nel secondo 4′

IMPERIA – FOLGORE CARATESE: la cronaca

IMPERIA – FOLGORE CARATESE: primo tempo

1′ occasione brianzola: tiro di Macrì ribattuto da Scannapieco

3′ discesa ancora della Folgore: Kouda dribbla ed entra in area ma sulla conclusione respinge Virga

15′ Folgore che si fa preferire sul piano del gioco, Imperia chiude tutti i buchi

16′ ammonizione per Virga che entra in ritardo su Kouda

20′ prima sortita offensiva dell’Imperia con Calderone che protegge la sfera e prova la acrobazia. Il tiro però è alto.

23′ tiro da fuori area di D’Antoni, Trucco blocca in due tempi

25′ annullato gol per fuorigioco a Bini

26′ scaramuccia in mezzo al campo, l’arbitro estrae il cartellino rosso per De Bode e Bini (capitano Folgore)

30′ Lupo risistema la squadra: dentro Gandolfo al posto di Calderone. Capra rimane unica punta.

36′ tiro di Gnecchi respinto in corner dalla difesa

40′ Macrì penetra in area ma manca l’ultimo controllo per il tiro

41′ la Folgore sfonda sulla destra, il cross basso trova D’Antonio che ‘cincischia’ e Virga spazza l’area piccola

42′ Di Stefano tira ma manda fuori di poco

45′ + 1 Capra in rovesciata mette in mezzo ma la difesa lombarda spazza con difficoltà

45′ + 2 sul corner, stacca Capra ma viene contrastato ancora in angolo

45′ + 6 da punizione Imperia, parte contropiede Folgore: il tiro di Koude viene ribattuto miracolosamente da Virga

45′ + 7 fine primo tempo

Imperia Folgore Caratese: secondo tempo

46′ Lupo rimescola le carte: dentro Donaggio per Sancinito

48′ Colpo di testa di Macrì che termina sul fondo lentamente

49′ bella discesa di Gandolfo che, in qualche modo, trova Capra. Il tiro però viene bloccato dal portiere ospite. Buonissima occasione.

51′ conclusione di Di Stefano dai 25 metri. Palla a lato.

52′ Kouda di testa anticipa Gandolfo ma Trucco, alla presenza 133 con l’Imperia, blocca con sicurezza.

53′ D’Antoni dal fondo si gira, Virga spizzica e la palla bacia il palo esterno

54′ tiro di Ciko che sorvola, di poco, la traversa

57′ D’Antoni ancora pericoloso: l’attaccante si gira e incrocia. La palla finisce fuori di poco

64′ Di Stefano dai 20 metri: il rasoterra viene parato da Trucco

70′ Gnecchi scippa il pallone a Kouda e va al tiro: bella parata di Bertozzi

77′ grande discesa di Gandolfo: il suo cross teso è pericolosissimo ma non trova compagni pronti

90′ + 4 l’arbitro fischia la fine

Imperia-Folgore Caratese: le dichiarazioni di Mister Lupo

Dopo il pareggio per 0-0 ha parlato Mister Lupo: “Sapevamo le difficoltà che potevamo affrontare. Ma i ragazzi, una volta di più, mi hanno entusiasmato perché giocavamo contro una squadra che ha valori enormi. Hanno un modo di interpretare il calcio che può mettere in seria difficolta con le mezzali che si abbassavano e i terzini che si alzavano. La doppia espulsione forse ci ha leggermente avvantaggiati perché qualitativamente ci erano superiori ma per determinazione siamo stati avanti. Con questa mentalità possiamo fare davvero un bel campionato; anche oggi abbiamo avuto delle defezioni dell’ultimo minuto ma è emerso, ancora una volta, la forza e la coesione del gruppo.”