Riceviamo una segnalazione da un nostro lettore che ci illustra la situazione di disagio che si vive in Via Scalo Merci alle porte del centro città per la presenza di un accampamento di fortuna di migranti che lasciati allo sbando in città in queste giornate pre natalizie si accampano dove possono. Spiega il nostro lettore che ha assistito a una lite tra un cittadino e un ragazzo di colore con toni molto pesanti. Abbiamo chiesto a qualche abitante della zona che ci ha confermato come durante le ore serali. L’area sotto il cavalcavia di San Secondo diventi accampamento per disperati e di come la situazione nella zona stia progressivamente peggiorando. Gli abitanti sottolineano anche la necessità di trovare una soluzione per accogliere le persone che loro malgrado si trovano bloccate a Ventimiglia al gelo.

