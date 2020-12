È stato seguito da numerose imprese edili il webinar organizzato da Cna Liguria sul tema del Superbonus 110%, a riprova dell’attuale grande interesse sull’argomento. L’incontro è stato utile per presentare agli imprenditori il bando di Regione Liguria “Formazione per la ripresa” – voucher formativi gratuiti per occupati, imprenditori e dipendenti (progetto cofinanziato dal POR FSE Liguria 2014-2020). Alla presentazione del webinar a cura di Cna, hanno fatto seguito i saluti di Camera di Commercio Genova, e la descrizione da parte di Alfa Liguria del Piano “Formazione per la ripresa” e, dunque, l’intervento di Ecipa Genova in relazione al catalogo formativo regionale.

Successivamente l’incontro si è focalizzato sulle opportunità fornite dall’accordo nazionale sottoscritto tra Eni, Gas e Luce, Cna costruzioni e Harley&Dikkinson per la “riqualificazione energetica e sismica degli edifici e Superbonus 110%”. L’accordo persegue l’obiettivo strategico di accrescere l’interesse e le iniziative del Paese verso la riduzione dei consumi energetici, a vantaggio dell’ambiente, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio abitativo e aumentando le opportunità di mercato per il sistema delle imprese artigiane e PMI dell’edilizia. La partnership propone un modello di intervento consolidato e di successo, capace di declinare all’unisono le aspettative dei cittadini, delle imprese e dello Stato, permettendo di utilizzare appieno e concretamente tutte le straordinarie opportunità che derivano dal Superbonus 110% e da tutti gli altri bonus fiscali a servizio della riqualificazione del patrimonio abitativo del Paese.

Sono intervenuti: Mario Turco, coordinatore nazionale Cna Costruzioni, Enzo Ponzio, Presidente nazionale Cna Costruzioni, Francesco Santangelo, Eni gas e luce, e Raffaella Dell’acqua, Harley&Dikkinson.

L’evento sarà a breve consultabile sul canale Youtube Cna Liguria nella playlist dedicata al Superbonus.