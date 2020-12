C’è una persona indagata per il rogo divampato in via Valleverde ad Ospedaletti la notte del 21 aprile. L’incendio aveva coinvolto 5 veicoli, danneggiandone altri 7. Un avviso di garanzia con l’ipotesi di reato di incendio doloso è stato notificato ad un uomo di 40 anni, dipendente del Comune al servizio Spazi Verdi, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

