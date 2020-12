La famiglia Salvaterra e la Polisportiva Vallecrosia Academy desiderano ringraziare tutti coloro che hanno mostrato vicinanza per la scomparsa prematura di Mircko.

In particolare la famiglia di Mircko ringrazia Teodoro Coppola del Torino Fc Academy per le belle parole rivolte al loro caro: «Ringraziamo tutti gli amici, i colleghi e le persone che hanno conosciuto Mircko per esserci stati vicini e per i pensieri, le condoglianze e le parole di conforto che ci hanno rivolto in questa triste circostanza. Grazie in particolare al direttore del Torino Fc Academy Teodoro Coppola che anche da lontano ci ha mostrato la sua vicinanza» – dichiara la famiglia Salvaterra.

«A nome della Polisportiva ringrazio e saluto Teodoro Coppola e tutta la famiglia granata del Torino Fc Academy per le parole e la vicinanza mostrata nei nostri confronti – dice mister Francesco Lapa, direttore tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy – In ricordo di Mircko proseguirà il nostro progetto per i giovani nel quale lui tanto credeva e che avevamo progettato di realizzare insieme. Verrà istituito un Memory dedicato a Mircko e verranno inoltre organizzate manifestazioni in suo ricordo».

La famiglia Salvaterra e la Polisportiva Vallecrosia Academy annunciano inoltre che «è stato istituito un fondo dedicato a Mircko che avrà lo scopo di promuovere iniziative a sostegno dei giovani e delle famiglie in difficoltà, all’interno o all’esterno della società. Chi volesse contribuire alla causa potrà farlo devolvendo una cifra all’Iban: IT57 A 03332 48960 000001912878».