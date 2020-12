“La Regione Liguria, ieri pomeriggio, ha deliberato di destinare oltre un milione e trecentomila euro per la realizzazione di importanti opere di riqualificazione dell’Ospedale di Imperia” – afferma l’Assessore Regionale Marco Scajola, che prosegue: “Una cifra ragguardevole, che servirà per effettuare gli interventi necessari per la rigenerazione del nosocomio imperiese. Mai come in questo momento di emergenza è importante investire nella Sanità, anche negli edifici, che in questi mesi hanno accolto migliaia di persone. La Regione Liguria prosegue la sua opera di riqualificazione ed ingenti investimenti in strutture pubbliche, per migliorare la qualità dei servizi forniti al cittadino.”

Correlati