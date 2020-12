In attesa del riavvio dei campionati, l’Atletico Argentina decide di farsi il regalo di Natale con l’acquisto del trequartista Hamza Elamraoui. Il giovane trequartista classe ’96 arriva dalla serie D dove ha vestito le maglie di Novese e Savoia. La sua duttilità tattica (potendo ricoprire anche i ruoli di prima e seconda punta) sarà sicuramente utile per la formazione rossonera, che nonostante la sosta prolungata causa Covid, continua a lavorare per il proseguo della stagione sia dentro che fuori dal campo.

