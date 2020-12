La Squadra Mobile della Questura di Imperia indaga su un furto con destrezza in una boutique dell’outlet “The Mall” a Sanremo. Sono stati rubati capi d’abbigliamento per un valore di migliaia di euro. I ladri si sarebbero impossessati di pacchi natalizi confezionati da un facoltoso cliente alle prese con lo shopping delle feste, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

