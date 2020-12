Il Governo sta pensando ad un una deroga mirata per consentire limitati ricongiungimenti familiari nei giorni di zona rossa nazionale. Un’eccezione pensata per anziani soli o per due fratelli che trascorrerebbero un Natale senza compagnia. Sarebbero consentiti incontri tra congiunti non conviventi solo per il primo e secondo grado di parentela (genitori e figli, nonni e nipoti), esclusi zii e cugini. La deroga sarebbe consentita al massimo a due persone, come riporta “La Repubblica”.

